Bebê de um ano morre após ser alimentada pela madrasta com acetona, baterias e parafusos

Uma bebê de 1 ano e 6 meses morreu após ser alimentada com acetona, baterias e parafusos pela própria madrasta. O caso aconteceu em junho do ano passado na Pensilvânia, Estados Unidos, mas a responsável pelo crime foi presa apenas na última quarta-feira, dia 10 de janeiro. A pequena foi identificada como Iris Rita Alfera.

SIGA UBIRATÃ ONLINE NO INSTAGRAM

De acordo com informações, a suspeita Aleisia Owens foi quem levou a bebê para a emergência. No hospital, a mulher disse à polícia que a menina teria caído de uma cama e batido a cabeça. No entanto, exames de autópsia revelaram que Iris teria ingerido parafusos, baterias e acetona meses antes de morrer. O laudo aponta que a causa da morte foi níveis fatais de acetona no sangue

Durante as investigações, a polícia analisou o aparelho celular de Aleisia e descobriu que a mulher teria procurado informações na internet sobre produtos domésticos que poderiam causar danos graves ou morte a uma criança. A suspeita também havia pesquisado produtos de beleza que são venenosos e medicamentos que podem causar mortes acidentais por envenenamento em crianças.

Com informações de TN Online / RicMais.