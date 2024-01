Jovem morre em acidente de moto na PR 364 entre Campina da Lagoa e Altamira do Paraná

A queda de uma árvore sobre a pista, na rodovia PR-364, resultou em um acidente trágico no início da noite dessa quinta-feira, 18, entre Campina da Lagoa e Altamira do Paraná.

O jovem identificado como Gustavo Ribeiro, 25 anos, transitava de moto sentido a Altamira, onde morava, quando acabou batendo na árvore e perdendo a vida.

Segundo as informações colhidas no local, o jovem acabou batendo com a cabeça no asfalto e tendo morte instantânea. A equipe da Secretaria de Saúde de Altamira do Paraná foi acionada, mas já encontrou o rapaz sem vida.

Também estiveram no local para dar apoio e fazer os devidos procedimentos, as equipes da Polícia Militar de Campina da Lagoa, Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Civil. O corpo foi recolhido pelo IML de Campo Mourão.

