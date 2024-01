Bolsa “sanduíche” da Louis Vuitton custa R$ 20 mil e tem fila de espera para comprar

Peça que se assemelha a um saco de pão faz parte da nova coleção de Pharrell Williams, que estreou no ano passado como diretor criativo de moda masculina da marca francesa.

Uma bolsa recém-lançada pela grife francesa Louis Vuitton e que se assemelha a um saco de pão viralizou nas redes sociais. A “sandwich bag” (bolsa sanduíche) foi desfilada em Paris no ano passado na estreia de Pharrell Williams como novo diretor diretor criativo de moda masculina da marca.

Inspirada nos sacos de papel para sanduíche das padarias francesas, a bolsa custa R$ R$20.600,00 no site da Louis Vuitton, mas já não está mais disponível e tem fila de espera para comprar.

Em vez de papel, é confeccionada em couro e leva as mesmas cores da tradicional sacola de compras da Louis Vuitton. Ela traz ainda as mesmas inscrições “Louis Vuitton” e “Maison Fondée En 1854” e o interior apresenta um bolso com zíper e um bolso plano duplo para manter as coisas organizadas, segundo o próprio site da marca.

