Acidente na BR 369 envolvendo caminhão e veiculo

Um acidente foi registrado nesta terça-feira na BR 369, próximo ao Posto Madeira em Juranda, envolvendo um veículo GM Agile e um caminhão VW baú.

Segundo servidores do DER que atendem a rodovia, o condutor do veículo tentava uma ultrapassagem e acabou não conseguindo e ao tentar voltar para pista em que seguia acabou perdendo o controle e se chocando com o caminhão e ambos saíram da pista.

Ainda segundo os servidores, um casal que viajava no veículo, moradores de Campina da Lagoa, acabaram sofrendo ferimentos leves e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), eles foram encaminhados para cidade de Ubiratã pare receberem atendimentos médicos.

Já o motorista do caminhão sofreu algumas escoriações.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada imediatamente, prestando os primeiros atendimentos e garantindo a segurança local.

Com informações do Portal O vale