Carga de cerveja espalha em penhasco após carreta tombar

https://www.instagram.com/reel/C2dZzeNJZ6s/?igsh=MWhhMjc2eXZ1NTBsZw==

Uma carreta carregada com cerveja tombou no começo da tarde desta terça-feira (23), no quilômetro 316 da BR 277, próximo ao distrito do Guará em Guarapuava, no Centro-Sul do estado.

De acordo com a PRF, o motorista seguia com a carga de cerveja sentido Cascavel, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou.

As garrafas de cerveja ficaram espalhadas sobre um penhasco, às margens da rodovia. A seguradora responsável pela carga providenciaram profissionais que fizeram o resguardo de todo o material e nada foi saqueado.

O DER sinalizou o local e o trânsito não foi prejudicado. O motorista do veículo não teve ferimentos.

Informações da Catve com imagens de Fabrício Eduardo

