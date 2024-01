Motorista fica gravemente ferido em acidente na BR 369 em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C2hvLU1OQ5K/?igsh=MWhnbnRhcWxoYmZ0aQ==

https://www.instagram.com/reel/C2hvLU1OQ5K/?igsh=MWhnbnRhcWxoYmZ0aQ==

Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros fizeram o resgate do motorista do caminhão que ficou preso as ferragens em acidente na manhã desta quinta-feira (25), na BR 369 em Ubiratã, próximo ao Motel Laluna.

Informações repassadas ao Portal Ubiratã Online são de que um caminhão carregado com suínos, seguia sentido Ubiratã a Campo Mourão e teria colidido frontalmente com outro caminhão que transportava motocicletas, que seguia no sentido contrário. Com o impacto o motorista do caminhão cegonha ficou preso as ferragens, no outro caminhão viajavam pai e filho que não sofreram ferimentos.

O nome i idade dos motoristas ainda não foi divulgado.

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online.

Se você viu, seu cliente também verá. Anuncie sua empresa e tenha retorno garantido.

Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743 Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas/visitadas.

Siga nosso Instagram: @ubirataonline_oficial ( 13 K – Seguidores e visualizações Reais).

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.