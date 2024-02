Em nota, Santa Casa de Campo Mourão apela as autoridades para evitar colapso

https://www.instagram.com/reel/C2xDJ1NueV7/?igsh=MWdpMzZ6dTB3dWNrZQ==

Após o Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) deliberar “indicativo de interdição ética” no Hospital Santa Casa de Campo Mourão, a direção da instituição emitiu uma nota para a imprensa.

A nota, assinada pela presidente Mariceli Bronoski, fala sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pelo hospital e a escala médica, declarando que sobre o risco de paralisação de serviços essenciais.

Assim como em outras oportunidades, a direção do hospital apela às autoridades por apoio “para evitar esse iminente colapso”. Mariceli afirma na nota que o hospital precisa da colaboração das autoridades para uma revisão contratual.

O ato do CRM prevê que médicos sejam impedidos de trabalhar no hospital se irregularidades não forem sanadas em 15 dias.

“Gostaríamos de informar sobre a atual situação do Hospital Santa Casa. O Conselho Regional de Medicina do Paraná determinou a interdição ética do hospital por 15 dias devido a desafios nas áreas de Urgência e Emergência, Ginecologia & Obstetrícia e Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica, decorrentes da falta de incentivo financeiro”, diz um trecho da nota.

A medida, conforme explica o documento, busca proteger médicos, profissionais da saúde e pacientes, “podendo ser revista após a correção das irregularidades.”

“A responsabilidade da União, Estado e Município no Sistema Único de Saúde (SUS) é crucial. Sem a devida subvenção financeira, a qualidade do atendimento e a operacionalidade do hospital estão ameaçadas. Solicitamos a colaboração das autoridades para uma revisão contratual e agradecemos antecipadamente pela atenção de todos”, completa a nota.

Com informações do site: Tá Sabendo

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas/visitadas.

Siga e compartilhe as informações do nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial (Seguidores e visualizações reais)

Acesse nosso site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.