Homem furta carro em frente a prefeitura de Goioerê

Imagens de câmeras de segurança mostram um ladrão furtando um veículo Corsa que estava estacionado em frente à Prefeitura de Goioerê na tarde de quarta-feira, 31.

As imagens mostram o indivíduo se aproximando do veículo, abrindo a porta e depois saindo com o carro, supostamente fazendo ligação direta.

O veículo pertence a um servidor municipal. O furto somente foi percebido no final do expediente, às 18 horas, quando ele foi pegar o carro para ir embora.

A equipe da Polícia Militar foi acionada e realizou rondas, mas não conseguiu localizar o veículo.

Fonte: Goionews

