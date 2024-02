PRF encontra 205 quilos de maconha em caminhão de frete

Um caminhão carregado com 205 quilos de maconha foi apreendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) próximo a Cascavel, na noite desta quinta-feira (01).

De acordo com o inspetor da PRF, o caminhão foi abordado durante uma operação de trânsito. o veículo que é particular teria sido contratado por uma transportadora para fazer um frete de Cascavel (PR) até Mogi Mirim, em São Paulo.

O motorista de 61 anos, informou que carregou as mercadorias e que levaria a São Paulo. No interior do veículo os policiais encontraram peças recheadas com maconha.

Diante dos fatos, o motorista foi encaminhado junto com a droga para a 10ª Central de Flagrantes em Cascavel onde os procedimentos cabíveis seriam tomados.

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas/visitadas.

Siga e compartilhe as informações do nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial (Seguidores e visualizações reais)

Acesse nosso site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.