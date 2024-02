Cabo de alta tensão cai em piscina e provoca mortes na região de Curitiba

Ao menos três pessoas morreram em uma piscina neste domingo (04), em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Um cabo de alto tensão caiu na piscina após um galho ser deslocado no vendaval que atingiu a região.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um grupo estava na piscina. Com a queda do cabo, três pessoas morreram, uma mulher grávida de 23 anos, um rapaz de 17, e outra mulher com 54 anos. Os nomes não foram divulgados. Uma equipe da Copel está no local para a retirado do equipamento de alta tensão.



Outras noves pessoas também acabaram se ferindo, sendo que um homem de 27 anos está em estado grave. As vitimas que merecem mais atenção foram encaminhadas por meios próprios ou por terceiros até a UPA de Rio Branco do Sul.



