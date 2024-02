PM recupera veículos furtado de prefeitura e tomado em assalto na BR 369

No sábado a Polícia Militar recebeu informações através do telefone de emergência 190 sobre a presença de um veículo abandonado com as portas abertas em uma estrada rural, cujas características coincidiam com um automóvel roubado de duas mulheres na BR 369 durante a madrugada.De acordo com o depoimento das vítimas, quatro homens armados as renderam, levando o veículo e abandonando-as na estrada.

O segundo veículo recuperado, uma Kombi de cor branca, havia sido furtado da Prefeitura de Corbélia e foi encontrado pela Polícia Militar de Anahy no domingo, abandonado às margens da BR 369, em Corbélia.

