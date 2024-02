Rapaz é executado na frente da namorada que comemorava aniversário no Paraná

Um homem identificado como Alison Henrique de Oliveira, de 26 anos, foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (7), em Paiçandu.

Alison estava acompanhado da namorada, que comemorava o aniversário, quando foi surpreendido por um homem encapuzado que chegou no estabelecimento onde o casal comia um lanche e efetuou diversos disparos. A maioria dos tiros atingiu a região da cabeça da vítima.

No estabelecimento, estavam diversas pessoas, inclusive idosos e crianças. O crime chocou os populares que estavam no local. Uma câmera de segurança do local flagrou o crime. As cenas são fortes e mostram toda a ação criminosa.

O rapaz assassinado tinha passagens na justiça pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

O corpo de Alison foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. A Polícia Civil de Paiçandu investiga o crime.

