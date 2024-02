Marginais armados realizaram assalto a um ônibus interestadual na BR 369

https://www.instagram.com/reel/C3IHyxwuaz9/?igsh=MTF4M2JyOXhzZzcyaQ==

Marginais armados realizaram um assalto a um ônibus interestadual na BR 369, em Cascavel no Oeste do Paraná, no fim da noite de quinta-feira (8). Um carro utilizado pelos bandidos foi apreendido pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, os criminosos estavam em dois veículos e efetuaram pelo menos três disparos contra o coletivo, forçando o motorista a parar. As vítimas foram rendidas e tiveram pertences pessoais e mercadorias roubadas. O ônibus saiu de Carazinho no Rio Grande do Sul e seguia com destino a Querencia Mato Grosso.

Imagem da câmera no Trevo Cataratas captou o momento em que os criminosos abandonaram o carro e fugiram correndo do local.

Às 23h26 é possível ver o motorista parando o carro na canaleta da rodovia, duas pessoas saem do carro. Cerca de 30 segundos depois, outras duas pessoas correm em direção ao bairro Cataratas.

Às 23h54 a viatura da Polícia Militar encosta atrás do carro Corsa Classic, que na sequência foi guinchado até a 15ª Subdivisão Policial.

Após o assalto, a PRF foi acionada e deslocou até um posto de gasolina onde estava o ônibus, junto com os passageiros. Ninguém se Feriu.

Segundo a PRF, O motorista do ônibus relatou que seguia pela rodovia sentido Maringá, quando encontrou um Corsa preto bem lento à sua frente, realizando a sua ultrapassagem, momento em que o corsa com os meliantes emparelharam com o veículo atirando, no pneu dianteiro e na tampa do bagageiro traseiro do ônibus.

A informação repassada para os policiais é de que os criminosos estavam com uma arma longa, uma pistola e dois revólveres.

O motorista e outros passageiros ainda relataram para a PRF que possivelmente um Fiat Palio com uma carretinha atrelada estava dando apoio à equipe de assaltantes.

Os pertences dos passageiros foram abandonados pelos criminosos no interior do Corsa e foram recuperados pela PM, exceto o de uma passageira, que teve os cartões de banco e documentos levados, juntamente com um notebook.

Após a fuga, a PRF e a PM fizeram buscas no entorno, mas os assaltantes não foram encontrados.

Fonte: Catve