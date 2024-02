Participação do ubiratanense Ranggel no Programa do Ratinho

https://www.instagram.com/reel/C3HTXTnOD6Q/?igsh=MTNhZXZ1bW1kcnZwNA== https://www.instagram.com/reel/C3HTXTnOD6Q/?igsh=MTNhZXZ1bW1kcnZwNA== O artista ubiratanense José Luiz da Silva Martins conhecido pelo nome artístico RANGGEL MARTINS se apresentou nesta quinta-feira (08), no quadro "Vem quem quer" do Programa do Ratinho, pelo SBT. Nascido em Ubiratã no ano de 1972, reside na Vila São Joaquim. Fez dupla com Roggel, hoje atua em carreira solo.

@ubirataonline_oficial ( Seguidores e visualizações Reais). Acesse o site: ubirataonline.com.br Informação com responsabilidade e credibilidade. Compartilhe! Espalhe