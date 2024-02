Marido mata empresária e dorme ao lado do corpo no Paraná

Uma mulher foi encontrada morta com um ferimento possivelmente causado por um golpe de faca no pescoço, na manhã de quinta-feira (8), na Rua Elizabete Kenny, no Jardim Roveri, na região leste de Londrina, no norte do Paraná. O companheiro da vítima confessou o crime.

Siga Ubiratã Online no Instagram e fique sempre bem informado. Clique aqui.

De acordo com informações iniciais, a vítima, de 45 anos, foi encontrada morta na cama. O namorado confessou aos policiais ter cometido o crime por causa de ciúmes. Ele ainda informou que permaneceu ao lado do corpo da mulher durante a noite. Arthur Henrique Rochenback foi preso em flagrante.



Segundo a Polícia Militar, o homem teria assassinado a mulher por volta das 23h, mas continuou na casa pensando em uma forma de alterar a cena do crime.



A vítima, identificada como Cláudia Ferraz Maceu, era proprietária de um salão de beleza na área central da cidade. Agentes da Polícia Científica estiveram no local para colher evidências. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Fonte: Tem Londrina