Ônibus escolar atropela estudante em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C3KzGs_OdSo/?igsh=eWlsM2NzeWNzNTNo

Uma câmera de monitoramento instalada no cruzamento da Rua Paraná esquina com a Avenida Nilza de Oliveira Pipino, próximo ao Supermercado Big Bom registrou o atropelamento de um estudante no início da tarde desta sexta-feira (09).

Nas imagens obtidas pelo Portal Ubiratã Online é possível ver o estudante atravessando a avenida com uma bicicleta, vindo a colidir com o ônibus que não conseguiu desviar.

As imagens não mostram a sequência do ocorrido. Não há informação sobre a identidade e de possíveis ferimentos.

