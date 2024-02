Acidente em Ubiratã

Uma colisão envolvendo um veículo Fiat Palio e um ônibus do transporte escolar foi registrado na manhã desta quinta-feira (15), no cruzamento da Avenida Carmem Ribeiro Pitombo esquina com a Rua Paraná.

Segundo informações repassadas ao Portal Ubiratã Online a conduta do Palio sofreu ferimentos leves sendo encaminhada para o Hospital Santa Casa.

