Mulher é agredida após flagrar traição do marido com travesti no banheiro de casa

A equipe Rotam da Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica na noite desta quarta-feira (14) no Bairro Vila Social, em Apucarana, no norte do Paraná.

Conforme o relato da esposa a polícia, ela chegou à residência e flagrou o marido tendo relações sexuais com uma travesti no banheiro da casa em que ambos residem.

Ao questionar o homem sobre a situação, ele ficou agressivo, negou os fatos e começou a agredir a mulher com mordidas nos dedos, tentando também enforcá-la. No ataque de fúria, o homem ameaçou a esposa de morte e quebrou as janelas da casa. Diante da situação, ambos foram encaminhados até a 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana para as providências cabíveis.

Fonte: TN Online

