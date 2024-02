Operação Carnaval 2024: Polícia Militar

https://www.instagram.com/reel/C3c3nU9utJf/?igsh=ajgxemFrcjdsMmZk

Entre os dias 9 e 14 a Polícia Militar do Paraná (PMPR) realizou a Operação Carnaval, com a intensificação das ações de policiamento, com foco nas localidades onde houve a concentração de público em torno das festividades de rua e nas rodovias estaduais. As ações tinham como objetivo garantir a segurança da comunidade e dos foliões, buscando a preservação da vida e coibindo ações criminosas, fornecendo um ambiente de tranquilidade para a população.

A cada dia de operação, quase 4 mil policiais foram mobilizados para as ações de segurança, totalizando quase 1,5 mil viaturas policiais. Durante a Operação Carnaval, foram atendidas 7.734 ocorrências e, em todo o Paraná, mais de 40 mil pessoas foram abordadas e orientadas. Mais de 17 mil veículos e 2.297 estabelecimentos foram vistoriados.

Os resultados obtidos com as ações da PM foram expressivos e resultaram na detenção de 667 pessoas, sendo 468 presas em flagrante e dado cumprimento a 133 mandados de prisão. Foram retiradas de circulação 60 armas de fogo e 514 munições de diferentes calibres.

No combate ao tráfico e consumo de drogas, as ações da PMPR também produziram resultados importantes. Mais de 88 kg de maconha, mais de 9 quilos de cocaína e quase 6 quilos de crack foram apreendidos. Além disso, 885 comprimidos de ecstasy foram retirados das ruas, juntamente com quantidades de outras substâncias como LSD, lança perfume, entre outras substâncias ilícitas.

A PMPR também teve um papel importante na recuperação de veículos provenientes de furto ou roubo, totalizando 105 veículos recuperados. As ações de polícia de trânsito u

trânsito urbano resultaram em mais de 10 mil infrações registradas, evidenciando o comprometimento da corporação com a preservação da vida e a segurança no trânsito.

Através do Batalhão de Polícia Rodoviária, houve uma intensificação das fiscalizações de trânsito com foco na segurança nas rodovias estaduais, especialmente no combate ao excesso de velocidade e ao consumo de bebida alcoólica. Os resultados incluem 6.737 imagens de radar, 6.785 veículos abordados e 4.815 autos de infração, com destaque para 137 notificações por embriaguez ao volante, resultando na prisão de 32 pessoas.