Mais de 3 mil casos de Dengue são registrados na região

O número de casos confirmados de dengue, na área da 11ª Regional de Saúde, chegou a 3.004.

É o que mostra o boletim estadual. São 813 casos a mais que no levantamento anterior (2.192).

Peabiru lidera com 852 casos, seguido de Campo Mourão, com 477. Depois vêm Araruna (324), Juranda (315), Quinta do Sol (220), Luiziana (180) e Roncador (153).

Casos por cidade

Araruna 324

Barbosa Ferraz 31

Boa Esperança 4

Campina da Lagoa 4

Campo Mourão 477

Engenheiro Beltrão 21

Farol 15

Fênix 4

Goioerê 86

Iretama 92

Janiópolis 32

Juranda 315

Luiziana 180

Mamborê 23

Moreira Sales 44

Nova Cantu 3

Peabiru 852

Quarto Centenário 86

Quinta do Sol 220

Rancho Alegre do Oeste 3

Roncador 153

Terra Boa 8

Ubiratã 27