RELEMBRE O CASO: Crime político cometido pelo Padre e Prefeito de Mariluz, que abalou o Paraná completa 23 anos

O partido Cidadania 23 (antigo PPS) se manifestou na quarta-feira (28) para manter viva a lembrança das vítimas de um duplo crime político ocorrido na pequena cidade paranaense de Mariluz, atualmente com pouco mais de 10 mil habitantes, e que está completando 23 anos.

Era inicio de 2001 e duas mortes ganharam repercussão nacional, colocando também toda a população de Mariluz em choque. No dia 28 de fevereiro daquele ano, uma Quarta-Feira de Cinzas, ocorreu um atentado contra o vice-prefeito Ayres Domingues, que morreu na hora, e o presidente do PPS, Carlos Alberto de Carvalho, que faleceu dois dias depois, no hospital de Umuarama.

O enterro do vice-prefeito levou a Mariluz inúmeras autoridades, dentre elas os presidentes estadual (Rubens Bueno) e nacional (Roberto Freire) do partido, que até aquela altura desconheciam as implicações do caso, que tinha por trás o próprio prefeito da cidade.

O CRIME- Segundo dados do inquérito, as vítimas estavam conversando no escritório de uma delas quando foram surpreendidas por um indivíduo armado e que efetuou vários disparos contra ambos.

As investigações logo levaram ao prefeito, o padre Adelino Gonçalves, que temia ser denunciado por abuso sexual e teria ouvido Carlinhos dizer que o denunciaria. Ayres morreu por estar com o alvo do atirador.

O então prefeito, que fugiu e acabou preso em Jaru (RO), acabou sendo levado ao banco dos réus e condenado a 18 anos e nove meses de prisão pelas mortes dos dois. Já o autor do crime, um ex-policial militar, acabou morrendo na cadeia.

