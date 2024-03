Corpo de pescador que desapareceu no Rio Piquiri é localizado

Foi localizado o corpo do pescador que desapareceu nas águas do Rio Piquiri, no Apertado, durante uma sessão de pesca com um amigo na noite de sábado, 2 de março.



Segundo relatos, o incidente ocorreu por volta das 22h, quando o bote em que estavam colidiu com uma pedra, resultando na queda do pescador nas águas. Enquanto um dos pescadores conseguiu se salvar e está em boas condições, o outro ainda não havia sido localizado.



As autoridades locais, incluindo o Corpo de Bombeiros de Toledo e a Polícia Militar de Formosa do Oeste, responderam prontamente à situação, conduzindo buscas intensivas na área do incidente.



No entanto, apenas na manhã desta segunda-feira, 4 de março, o corpo do pescador desaparecido foi encontrado sem vida.



O Instituto Médico Legal (IML) e a perícia criminalística foram acionados para conduzir as investigações e procedimentos legais necessários.





Fonte: portal24.com.br