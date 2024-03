Mulher perde todo seu salário no jogo do tigrinho e comunica falso roubo pois não queria contar para o marido

https://www.instagram.com/p/C4LxoSCpKTy/?igsh=Nm90czlvcms3cmtp

UMA MORADORA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO EM PATO BRANCO PERDEU TODO O SALÁRIO NO JOGO DO TIGRINHO E COMUNICOU FALSO ROUBO.

A equipe RPA recebeu ocorrência via Sade, onde uma mulher teria sido roubada ao descer da

lotação de ônibus.

No local, os policiais conversaram com a suposta vítima, onde em primeiro momento ela disse ter sido roubada, porém, ao orientá-la sobre os procedimentos envolvendo a contravenção penal de COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO, a solicitante confessou ter gasto todo seu salário (a quantia aproximada três mil reais) no jogo do “tigrinho”, e que não queria contar ao seu marido, pois não é a primeira vez que ela perderia seu salário em sites de apostas.

Deste modo, ao chegar em casa, contou ao seu marido, que

fora vítima de roubo e teve subtraída sua bolsa contendo três mil reais e acionaram a Polícia Militar via 190. Diante

dos fatos, a equipe conduziu a autora para confecção de Termo Circunstanciado.