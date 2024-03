Homem xinga e agride esposa e Polícia Militar é acionada em Ubiratã

https://www.instagram.com/p/C4NrI2EOw0K/?igsh=NzFndzRlcTV5emp5

A Polícia Militar de Ubiratã foi acionada a comparecer em uma residência no Jardim Josefina, onde estaria acontecendo uma situação de violência doméstica e possível

descumprimento de medida protetiva.

No local foi conversando com a senhora, que relatou que seu esposo durante uma discussão começou a ofende-la com xingamentos e palavrões e ofendendo também a filha deles. Ele ainda teria ido para cima dela, segurando pelos braços e pelo pescoço.

O homem confirmou o relato, disse que realmente brigaram e que pegou sua esposa pelo pescoço.

A mulher apresentava alguns ematomas nos braços,

no pescoço e não apresenta lesões. Conversado com a vítima sobre seu desejo sobre a situação, essa manifestou desejo em representar contra a agressão do esposo.

Sendo assim, foram encaminhados para delegacia. Vale

ressaltar que o indivíduo já possuiu medida protetiva em seu desfavor, que inclusive descumpriu em data anterior, mas no momento a medida encontra-se revogada.