Confusão em estabelecimento comercial termina com homem esfaqueado em Campina da Lagoa

A Polícia Militar de Campina da Lagoa foi acionada via 190, a comparecer no centro da cidade, onde o solicitante e proprietário de uma mercearia, disse ter ocorrido uma desinteligência em seu estabelecimento, e um homem acabou deferindo golpes de faca em outro homem.

No local, em contato com o solicitante, este relatou que a vitima, já teria sido socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Campina da Lagoa, e que o autor, posteriormente identificado teria se evadido do local indo em direção a sua residência.

Os policiais realizaram patrulhamento pelo possivel

endereço do autor, conseguindo localiza-lo em frente a sua

residência. Foi dado voz de abordagem, onde foi solicito em obedecer as ordens. Feito busca pessoal, nada de

ilícito foi localizado. Questionado sobre o fato, em um primeiro momento, negou o ocorrido, porém acabou relatando que realmente esfaqueou o homem, com a seguinte frase ”

eu esfaqueei ele mesmo, e esfaquearia novamente”.

Foi realizada busca no terreno e localizada próximo a ele, a faca utilizada no crime, contendo vestígios de sangue, e sendo confirmado a utilização dela no crime.

Ele foi conduzido até o hospital para ser feito o laudo de lesão, e posteriormente foi encaminhado para a Delegacia

para providencias cabíveis.