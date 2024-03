Dois ônibus são assaltados na BR 369 entre Campo Mourão e Mamborê

https://www.instagram.com/p/C4dJSFNucj5/?igsh=MThhaHV3MndseGN4Mw==

Uma quadrilha assaltou dois ônibus na noite dessa terça-feira, 12, na rodovia BR-369, trecho entre Campo Mourão e Mamborê. Os coletivos foram levados para uma estrada rural – desvio do pedágio desativado – onde os criminosos praticaram assalto e abandonaram as vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) solicitou apoio ao 11º Batalhão da Polícia Militar na ocorrência. As equipes em conjunto adentraram na estrada rural de desvio do pedágio e localizaram os dois ônibus com as vítimas/passageiros em seu interior.

Também foram encontrados dois veículos utilizados pelos bandidos, sendo um Fiat Strada de cor branca, com alerta de roubo, e um Kia Sportage, de cor preta, que também apresentava divergências entre o numeral do chassi e o número de marcação dos vidros.

Os policiais realizaram buscas nas proximidades, mas não localizaram nenhum dos autores. Os dos veículos deixados pelos bandidos e os ônibus foram encaminhados para o posto da PRF.

Fonte: Tá Sabendo