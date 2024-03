Serial Killer: Mulher que matou filho no PR já tinha matado outros dois

https://www.instagram.com/p/C4iSLGduQIt/?igsh=MTlkM3dieWRvaTUzcQ==

https://www.instagram.com/p/C4iSLGduQIt/?igsh=MTlkM3dieWRvaTUzcQ==

Presa em flagrante na última segunda (11), acusada de matar o próprio filho de três dias, em Araruna, uma nova e macabra descoberta da polícia pode definir Regina dos Santos, 41, como uma verdadeira mente criminosa. Ou quem sabe, uma espécie de serial killer.

Após investigações sob o comando da delegada Karoliny Neves, descobriu-se que, além de agora, ela teve outras duas gestações completas em 2013 e 2016, em hospitais de Cianorte. E, a exemplo da última semana, matou as duas crianças, também asfixiadas com sacos plásticos.

Numa primeira audiência com a delegada, Regina preferiu o silêncio. Mas com os prontuários médicos em mãos, de 2013 e 2016, comprovando as duas gestações, ela decidiu confessar os crimes. E se mostrando bastante fria, como uma espécie de insensibilidade, revelou que matou as duas crianças.

Ela se utilizou do mesmo método de agora para disfarçar a gravidez. Para isso, usava roupas mais largas e, devido ao perfil de seu corpo, conseguia passar despercebida. Enganou a todos. Inclusive o pai de seus filhos.

A delegada não possui as respostas, ainda, sobre os motivos que levaram Regina a fazer o que fez. Afinal, ela optou em gerar as três crianças por nove meses. E após o nascimento, decretou a morte. “Não posso afirmar que ela tenha algum distúrbio. Isso não compete a nós”, disse Karoliny.

REGINA – Regina sempre foi uma mulher trabalhadora. Até o dia em que foi presa, trabalhava em uma boa empresa de Araruna. Para quem a conhece, os relatos são de uma excelente pessoa, equilibrada, normal. “Os dois filhos dela são muito bem educados. Regina sempre teve muito amor pelos dois”, disse uma mulher que não quis ser identificada. Os filhos são fruto da relação com o ex-marido.

De acordo com levantamentos, após se separar, ela iniciou um novo relacionamento, agora com o atual companheiro, que vive na mesma casa. “Eu não sei o que pode ter acontecido. Não consigo entender. Mas sei de uma coisa: se ela errou, terá que viver com isso. Para o resto da vida”, disse outra conhecida de Regina.

MENTE PSICÓTICA – De acordo com a psicóloga Alice Maria de Moraes, pelos relatos do caso, supõe-se que Regina nunca desejou ter os filhos. “Isso se mostra pelo planejamento do crime ter acontecido durante a gravidez. E ela não doou a criança para não deixar rastros. Uma atitude que demonstra frieza e desconsideração com seus familiares e com a criança”, disse.

Fonte: Dilmércio DaleFe / Tribuna do Interior