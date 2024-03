BPFron apreende caixas de vinho e celulares contrabandeados após perseguição em Ubiratã

Por volta das 03h desta madrugada, a equipe do BPFron realizou um acompanhamento tático a um Peugeot em Ubiratã.

Segundo informado, ao notar a presença dos policiais, o motorista passou a efetuar ultrapassagens e aumentar a velocidade.

Após a parada do Peugeot, durante abordagem, foram encontradas mercadorias oriundas do Paraguai sem a devida documentação de importação.

Entre os produtos estavam vinhos argentinos e celulares, que somados, totalizam cerca de R$ 115 mil em produtos.

Após a apreensão, os produtos contrabandeados foram encaminhados junto com o carro para a Receita Federal de Cascavel. Os ocupantes do carro foram liberados no local.

