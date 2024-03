Três jovens morrem e mulher desaparece após cabeça d’água atingir cachoeira no PR

https://www.instagram.com/reel/C4qBo-_u12O/?igsh=MXRtaGE4aGVqbTk0cA==

Três adolescentes morreram afogados e uma mulher está desaparecida. A tragédia aconteceu na tarde deste domingo (17), na cachoeira no Ribeirão Paranavaí – conhecida como Toca do Rato na cidade de Paranavaí, região noroeste do estado.

As vítimas foram arrastadas depois que uma cabeça d’água atingiu a cachoeira.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o grupo se refrescava no local quando foi surpreendido pela chuva. O Ribeirão Paranavaí, recebe as águas pluviais da cidade.

Três delas conseguiram sair do local sozinhas, porém outras quatro desapareceram. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros, juntamente com alguns voluntários, percorreram o rio e localizaram três vítimas em óbito, sendo duas do sexo feminino e 01 masculino.

Uma amiga relatou que as vítimas são; Pedro Henrique 17 anos, jogador da base do ACP (Atlético Clube Paranavaí), Letícia Silva, 15, e Kaune 16 anos. Maria Gessé mãe de Kaune está desaparecida até o momento.

As buscas se encerraram na noite de ontem (domingo) e serão retomadas logo pela manhã desta segunda-feira (18).

