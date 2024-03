Milagre ou maldição? Feto calcificado é encontrado em idosa após 50 anos

https://www.instagram.com/reel/C4t2h82udNb/?igsh=bnlvdGJlOGUyaTU5

Um caso raríssimo na medicina aconteceu com uma idosa de 81 anos, em Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul. A paciente faleceu por infecção e os médicos encontraram um feto calcificado há cerca de 50 anos no organismo dela.

A vítima morava em Aral Moreira e se tratava de uma infecção. Ela sofreu uma piora e teve de ser levada ao Hospital Regional de Ponta Porã, em 14 de março. Nessa unidade, que conta com mais recursos, foi descoberto que a vítima tinha uma massa abdominal, que, inicialmente, a equipe cogitou ser um câncer.

No entanto, durante exames, foi descoberto um feto papiráceo (quando ocorre espécie de calcificação do bebê morto). Também foi observado que o último parto dela teria ocorrido há mais de 50 anos. A detecção da anormalidade se deu com exame de tomografia 3D. Ao analisar as imagens e comprovar a calcificação do bebê, a equipe se espantou.

”Santo Deus”, exclamou um membro da equipe. Os demais suspiraram ao ver o caso raríssimo no mundo.

O médico responsável planeja elaborar um artigo científico detalhando a descoberta.

Com informações de Top Mídia News.