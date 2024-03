Policia Militar recupera objetos furtados em Ubiratã

https://www.instagram.com/p/C4vc5CxO3sd/?igsh=MTk3ZWx5NHg5MGxhNA==

https://www.instagram.com/p/C4vc5CxO3sd/?igsh=MTk3ZWx5NHg5MGxhNA==

A Polícia Militar de Ubiratã foi acionada para que fosse averiguado uma possível situação de furto em andamento, onde o solicitante relatou que um indivíduo sem camiseta andava pela área Central com uma mala de cor rosa e uma televisão, possíveis objetos do furto.

Os policiais realizaram patrulhamento nas imediações porém o

autor não foi localizado, a Sra. vítima da situação relatou que a sua casa se encontrava vazia e que o autor teria pulado o muro e furtado vários objetos. Relatou também que um dos objetos

furtados seria um celular de marca Motorola E 22, de cor preta, que sua localização atual estaria nas proximidades. Porém, após buscas no local, o aparelho não foi localizado.

Nas proximidades foi localizado uma mala de cor rosa e uma televisão escondida em meio a alguns jarros de plantas de uma residência. Os policiais fizeram contato com o proprietário do local, que prontamente recebeu a Equipe Policial e questionado a respeito da televisão. informou não ter conhecimento do ocorrido que como o portão da residência se encontrava aberto alguém teria escondido o aparelho no local, sendo confirmado por populares que passavam no local e viram o homem com as características no local, momentos antes da polícia chegar.