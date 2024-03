Ajude Seu Coelho: Família faz “vaquinha” para reformar caminhão que pegou fogo em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C43w4XIpXc_/?igsh=aDlwY3Rxa3liZWxp

https://www.instagram.com/reel/C43w4XIpXc_/?igsh=aDlwY3Rxa3liZWxp

Na noite desta sexta-feira (22), um fato deixou os ubiratanenses tristes, ao ver o caminhão e ferramenta de trabalho do querido e conhecido Seu Coelho, ser consumido pelas chamas em um incêndio.

O caminhão baú utilizado para o transporte de mudanças, a muitos anos é o “ganha pão” e o xodó desse homem guerreiro e batalhador, e esse fato comoveu muitas pessoas que expressaram nas redes sociais sua solidariedade.

Diante da comoção e vontade de muitos em poder ajudar de alguma forma, familiares de seu Coelho abriram uma “vaquinha ” online, no intuito de arrecadar dinheiro para reforma do caminhão.

As doações podem ser feitas através do link ou da chave pix abaixo.

link da vaquinha https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-o-seu-coelho?utm_source=site&utm_medium=product-thanks-page

pix pelo celular 44999971792 –

Mayara Coelho

A família de seu Coelho agradece de coração a todas as pessoas que estão realizando as doações e as orações e palavras de apoio e incentivo.

Siga nosso Instagram: @ubirataonline_oficial

Anuncie sua empresa no Portal Ubiratã Online.

Se você viu, seu cliente também verá. Anuncie sua empresa e tenha retorno garantido.Espaços com preços especiais

Solicite um orçamento sem compromisso (44) 9 9142 1743

Ubiratã Online – 15 anos no ar – Mais de 200 milhões de páginas/visitadas.

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial ( Seguidores e visualizações Reais).

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.