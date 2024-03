Gol furtado é encontrado depenado em estrada rural na BR 369

https://www.instagram.com/reel/C49CLnipcy6/?igsh=MTBrNzNuM3NhZjJucg==

Um veículo Gol, que havia sido furtado durante a noite de domingo (24) foi encontrado abandonado em uma estrada rural nas proximidades da BR 369 próximo a Cascavell

Os ladrões deixaram o carro totalmente depenado, levando as quatro rodas, bateria, aparelho de som e algumas ferramentas que estavam no interior do automóvel.

O proprietário e as autoridades competentes já foram comunicados sobre a localização do veículo. Os responsáveis pelo furto ainda não foram identificados.

Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 153 da Guarda Municipal, (45) 3301-5700 da Polícia Civil, 190 da Polícia Militar, ou ainda pelo WhatsApp da PM pelo (45) 99943-1234.

