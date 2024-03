Jovem morre após acidente com moto em Nova Cantu

https://www.instagram.com/p/C48–ZipT59/?igsh=MzQ4aXgwZjczZmNi

A comunidade cantuense amanheceu abalada nesta segunda-feira (25), com a notícia de que o jovem Daniel Santos, de 23 anos, ele faleceu após um acidente com moto próximo ao distrito de Santo Rei.

O acidente ocorreu no final da noite deste domingo, 24 de março, a equipe da saúde do município foi acionada, mas infelizmente pode apenas constatar a morte do jovem.

A equipe da Polícia Militar de Nova Cantu foi acionada e isolou e prestou assistência no local até a chegada do IML.

As informações são do Novo Cantu.