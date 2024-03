Quais são os principais tipos de poker?

O poker é um dos jogos de mesa mais conhecidos de todos os tempos. Mas apesar de ser tão popular, muitas pessoas não sabem que existem diversas variantes, com diferentes regras e formas de se jogar.

Com a popularização da internet nos últimos anos, a versão online da modalidade vem sendo cada vez mais procurada. E, como consequência disso, muitas dúvidas sobre o jogo surgiram, o que é normal, dada a maior procura. E é exatamente para tirar essas dúvidas que hoje vamos falar sobre quais são os principais tipos de poker, suas regras, diferenças e como jogar cada um. Confira!

Texas Hold’em

Quando a palavra poker surge em qualquer contexto, a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas é justamente um jogo de Texas Hold’em. Isso porque se trata da variante mais popular de todas. Esse estilo de se jogar se tornou especialmente famoso após a década de 1970, quando o primeiro World Series of Poker foi organizado. Por ser a versão oficial do torneio, ela acabou também sendo a mais difundida em cassinos a partir dali.

Nela, cada jogador recebe duas cartas e, eventualmente durante as rodadas, outras cinco cartas no centro da mesa viradas para cima podem ser usadas. Primeiramente vem o “flop”, onde as primeiras três cartas são viradas; depois, o “turn”, onde apenas uma carta é virada e, finalmente, o “river”, onde a última carta é revelada.

Quem tiver a melhor mão de cinco cartas no momento do “show down”, vence. Porém, a cada rodada, as apostas vão crescendo e, exatamente por isso, é necessário saber traçar estratégias tanto para montar a melhor mão com o que você tem quanto para tentar prever o que os adversários farão ou até mesmo tentar perceber quem pode estar blefando.

Omaha Poker

Um tipo de poker que tem sido um dos mais queridos para novos jogadores, sobretudo online, é o Omaha, também conhecido como Omaha Hold’em. De maneira resumida, as regras do Omaha Poker são bastante parecidas com as do Texas Hold’em, porém, em vez de receber duas cartas, cada jogador recebe quatro. Entretanto, é necessário fazer suas combinações com apenas duas cartas da sua mão, ou seja, não é permitido utilizar as quatro cartas recebidas para fazer uma mão mais alta. O desafio aqui é, portanto, entender qual é a principal mão que você pode combinar, usando duas das suas cartas e até três das cartas comunitárias.

É muito comum que as pessoas aprendam o Omaha depois de já saberem jogar o Texas Hold’em. Isso acontece porque as regras são muito parecidas e, é claro, pelo fato de o Texas ser a mais famosa vertente do poker na atualidade.

O Omaha ainda possui uma outra variação, o Omaha hi/lo, que tem como principal diferença as regras em relação às mãos mais baixas, onde as cartas precisam ter valor de oito ou serem menores do que isso.

Poker de três mãos

Outra variante muito interessante é o poker de três mãos. Considerado por muitos um jogo mais simples de se aprender, é uma forma bastante divertida de iniciar na modalidade e conhecer as regras básicas que também irão valer para outros jogos.

A principal diferença aqui é, como o próprio nome sugere, que as combinações de mãos devem ser feitas com apenas três cartas. A cada rodada, o jogador pode manter ou aumentar sua aposta, caso sua leitura do jogo seja de que possui a possibilidade de vencer.

Apesar de ser encarado por muitos como o melhor poker para iniciantes, é preciso saber que uma pessoa pode se confundir com a regra das mãos quando jogar outra variante onde são válidas apenas combinações com 5 cartas. Por isso, o ideal é encarar o poker de três mãos como um jogo divertido e que pode sim ser introdutório, mas sabendo que ele possui algumas diferenças para os outros e que não se trata simplesmente de um jogo introdutório para as outras versões.

Não importa qual seja a sua variação preferida do poker, o importante é saber que se trata de um esporte da mente que exige treino e aperfeiçoamento para vencer. E ao contrário do que dizem, a sorte é um fator bem menos relevante e que pode ser observado na mesma proporção que em outros esportes. Portanto, quanto mais prática e dedicação para aprender o poker, melhor para o jogador.