Operação Páscoa: Polícia Militar reforça fiscalização nas rodovias estaduais durante feriado

com radares portáteis para inibir o excesso de velocidade, realização de testes etilométricos durante as abordagens e aplicação das equipes com cães de faro.

“Os reforços no policiamento são planejados com antecedência e executados de forma estratégica, levando em consideração as características de cada região, com o intuito de salvar vidas, garantir a segurança e preservação da ordem pública”, afirmou o oficial da Comunicação social, 1° tenente Gustavo Eiti Mori Mainardes.

O BPRv também atuará no combate ao crime, empregando equipes especializadas e cães de faro nos diversos postos de fiscalização espalhados pelo Estado. Os animais vão auxiliar na identificação de substâncias ilícitas e na busca de armas, contribuindo para a segurança pública nas estradas.