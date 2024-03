Operação contra contrabando apreende carga de cigarros eletrônicos na BR 369

A Polícia Rodoviária Estadual realizou na última quarta-feira (27) uma operação contra o contrabando na BR 369, em Corbélia. Durante a ação, que ocorreu na praça de pedágio desativada da cidade, os policiais abordaram um veículo VW/Voyage e encontraram uma carga de cigarros eletrônicos escondida em bagagens de mão.

Os produtos, provenientes do Paraguai, são proibidos no Brasil. Após a apreensão, a carga foi contabilizada e totalizou 143 unidades. O material foi encaminhado para a Receita Federal do Brasil.

O prejuízo decorrente da apreensão é estimado em R$ 14.300,00. A Polícia Rodoviária Estadual não informou se houve prisões durante a operação.

A ação faz parte dos esforços contínuos das autoridades para combater o contrabando e o comércio ilegal de produtos na região. As investigações para identificar os responsáveis pelo transporte da mercadoria ilícita continuam.

