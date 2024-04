Veja os gols: Ubiratã conquista primeira vitória no Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze

https://www.instagram.com/reel/C5L9Zxau-6J/?igsh=emF6bnVidThoNml4

Gols da primeira vitória do Ubiratã Futsal no Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze.

Após estrear com um empate em casa contra a equipe de Palotina por 1 a 1, a equipe ubiratanense foi até Foz do Iguaçu e conquistou a primeira vitória no Campeonato Paranaense de Futsal Série Bronze.

Na noite deste sábado (30), a equipe de Ubiratã bateu o Foz Futsal por 3 a 1 no Ginásio Costa Cavalcanti e soma 4 pontos na competição. Os gols do Ubiratã Futsal foram marcados por Maycon, Keven e Pipoca.

O próximo jogo do Ubiratã Futsal é dia 06 em Terra Roxa e no sábado dia 13 de abril às 20 horas, volta a jogar em casa no Ginásio Tomaz Izidro de Lima, a equipe recebe o time de Goioerê.

