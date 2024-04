Mulher morre em acidente na PR 239 entre Nova Cantu e Campina da Lagoa

Um acidente gravíssimo na PR 239, entre Nova Cantu e Campina da Lagoa na noite deste domingo (07), deixou uma pessoa em óbito.

As informações repassadas ao Portal Ubiratã Online dão conta de que a vítima é uma senhora e entrou em óbito no local. Eles estariam vindo de Curitiba em um veículo Onix de cor branca. A principio as vítimas possuem familiares em Ubiratã.

A identidade da vítima não foi divulgada.

