Policia Militar é acionada após mulher furtar carteira de idoso de 77 anos em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C5yGyp_O2bM/?igsh=MW5vdDdlZ3p2cnU3NQ==

https://www.instagram.com/reel/C5yGyp_O2bM/?igsh=MW5vdDdlZ3p2cnU3NQ==

Um idoso de 77 anos e sua filha procuraram a Policia Militar de Ubiratã relatando o furto de uma carteira contendo os documentos pessoais e a quantia de R$100,00.



Segundo relato, uma mulher entrou no quintal dizendo que precisava fazer uma ligação, pediu o celular emprestado e que precisava de dinheiro para chamar um taxi. A filha teria confundido a invasora com uma pessoa conhecida, e acabou emprestando seu telefone para a mulher fazer uma ligação e a quantia de R$ 20,00 que a mulher lhe pediu para supostamente pagar um táxi.



A mulher pediu para usar seu banheiro e que passou a apresentar um comportamento estranho, ao sair e entrar no banheiro várias vezes, sendo que após isto a mulher se evadiu. Posteriormente deram falta da carteira.

Diante das informações e das características da mulher, já conhecida no meio policial, a equipe foi até a residência por duas vezes e realizou contato com seu convivente. O homem informou que a suspeita saiu da residência na noite anterior e não teria retornado até o momento.



Algum tempo depois, os policiais realizavam patrulhamento próximo a residência da suspeita, quando fez contato novamente com o homem, tendo este informado que a mulher teria ido até a residência, onde foi confirmou o furto. Ele entregou a carteira para os policiais que posteriormente fizeram o Boletim de Ocorrência e a devolução para o idoso.