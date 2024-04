Menina de 17 anos e com câncer terminal realiza um dos sonhos e se casa no Paraná

Nesta segunda-feira, 22, a influenciadora, Isabel Veloso, de 17 anos, que está com câncer terminal, celebrou seu casamento no religioso com Lucas Borbas, após casar no civil no último dia 13.

Na cerimônia ela proferiu seus votos matrimoniais para o noivo. Em seguida, Isabel citou um trecho do livro A Culpa é Das Estrelas, que conta a história de amor entre dois adolescentes com câncer. “Existe uma quantidade infinita de números entre 0 e 1. Obviamente, existe um conjunto ainda maior entre o 0 e o 2, ou entre o 0 e o 1 milhão. Alguns infinitos são maiores que outros”, disse ela.

A adolescente paranaense foi diagnosticada aos 15 anos com um Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sangue que tem origem no sistema linfático. Em janeiro de 2024, a adolescente descobriu que a doença seria incurável e parou com os tratamentos.

Comoção nas redes

Despretensiosamente, Isabel passou a usar as redes sociais como forma de desabafar sobre a situação. Ela não esperava que seus relatos comoveriam milhares de pessoas, principalmente pela forma serena e madura de lidar com a morte.

No TikTok ela acumula mais de 17 milhões de curtidas. No Instagram, são 2 milhões de seguidores. Todos sensibilizados com a história da jovem.