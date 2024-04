Região ultrapassa 20 mil casos de dengue

https://www.instagram.com/reel/C6JLae4ujVs/?igsh=MXAyZjV0Y2hlaGs0OA==

Os casos de dengue seguem avançando com números alarmantes em toda a região da Comcam. Boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira, 23, pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), revela que a 11ª Regional de Saúde contabiliza 20.406 casos positivos (3.533 a mais que na semana anterior).

Campo Mourão está no topo da lista na área da 11ª Regional, com 2.988 confirmações. Na sequência aparecem Goioerê (2.283), Roncador (1.992), Iretama (1.990), Luiziana (1.879) e Araruna (1.661), Peabiru (1.338) e Juranda (1.104).

No Paraná, são 260.517 casos confirmados da doença, sendo 41.472 a mais que no boletim semanal anterior. Foram registrados também mais 31 óbitos, totalizando 171 mortes pela doença neste período epidemiológico, que teve início em 30 de julho de 2023 e segue até julho de 2024.

Dos 399 municípios, apenas quatro seguem sem confirmações de dengue: Agudos do Sul e Doutor Ulysses, da 2ª Regional de Saúde, Fernandes Pinheiro, da 4ª RS, e Santana do Itararé, da 19ª Regional.

“Continuamos realizando diversas ações conjuntas com os municípios para conter o aumento do número de casos e óbitos. Reforço a importância e faço um apelo para que a população se junte a nós nessa luta contra o mosquito. Precisamos da colaboração de todos neste processo de remoção e eliminação de criadouros. Só conseguiremos êxito com a colaboração e participação de todos”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.