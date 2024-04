Secretário de Santa Lúcia é alvo de operação da Polícia Civil que apura fraudes de licitações em prefeituras; Operação é decorrente da ação deflagrada em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C6K5mrzOa8U/?igsh=MWYxZjdtOHRrdThuaw==

Dois servidores públicos de Santa Lúcia (PR), incluindo um secretário municipal, foram alvos da ‘Operação Dèjà Vu’, da Polícia Civil.

A operação é decorrente da ação deflagrada em Ubiratã, onde ocorreu a extração do conteúdo de aparelhos de averiguação confessos.

Ação faz parte da 6° fase da Operação Retrocase, que apura crimes de corrupção e fraudes em licitações de peças e serviços para maquinários pesados em dezenas de municípios, especialmente, na região Oeste do Paraná.

Nesta fase, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão por 25 policiais. Ações foram realizadas em Cascavel e Santa Lúcia, além da solicitação de expedição de ofício requisitório à Prefeitura de Santa Lúcia.

Foram obtidos, ainda, elementos mostrando o conluio entre os empresários investigados e a suposta intervenção dos servidores públicos investigados para determinar o resultado do Pregão, de R$ 1.003.000,00 realizado em 2023, em Santa Lúcia.

Em nota, a Prefeitura de Santa Lúcia disse que se colocou à disposição das autoridades para cooperar com as investigações.

A administração não divulgou, no entanto, o nome dos dois servidores e disse que não repassará outras informações porque a operação encontra-se sob segredo de Justiça.

Confira, na íntegra, a nota da Prefeitura de Santa Lúcia:

“Na data de hoje, aos 23 dias do mês de abril do corrente ano, a Prefeitura Municipal de Santa Lúcia foi alvo da operação denominada Déja Vu, oriundo dos autos de Inquérito Policial nº 0000102-72.2024.8.16.0062, cujo objeto era a requisição, na íntegra, de cópia do Procedimento Licitatório Pregão nº 26/2023, conforme Ofício 90/2024 em anexo, ao passo que esta Administração não possui maiores informações em razão de que, os autos objeto da operação encontra-se com anotação de SEGREDO DE JUSTIÇA.

Outrossim, cumpre esclarecer que o município de Santa Lúcia sempre pautou pela transparência, de modo que o próprio procedimento licitatório indicado se encontra digitalizado na íntegra no Portal da Transparência do município, colocando-se à disposição das Autoridades para cooperação nas investigações.”

Fonte: Catve