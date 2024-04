Jovem morre em colisão na PR 180 entre Nova Aurora e Cafelândia

https://www.instagram.com/reel/C6WPrqouE0A/?igsh=MTBzaHEzenZrcWp5NA==

Sidney José da Silva de 27 anos, morreu em uma batida entre dois carros na tarde de domingo (28) na PR 180, em Nova Aurora. O motorista do outro veículo envolvido no acidente foi preso por embriaguez ao volante.

O acidente aconteceu por volta de 16h50, no quilômetro 272 da rodovia. Conforme o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual), o jovem era condutor de um Volkswagen Gol e seguia no sentido Nova Aurora/Cafelândia quando colidiu contra o Chevrolet Vectra, o qual trafegava no sentido contrário.

Com a batida, os dois veículos foram parar fora da pista. O motorista do Gol não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada de socorristas do Samu. O motorista do Vectra, um rapaz também de 27 anos, e o passageiro, de 43, não ficaram feridos.

Ainda conforme o BPRv, o condutor do Vectra foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado de 0,80 miligramas de álcool. Ele foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Nova Aurora.

Sidney era morador de Cafelândia e trabalhava cuidando aviário na comunidade Campina, Ele deixa um filho e esposa grávida.

