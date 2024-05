Homem é agredido e sofre ferimento grave na cabeça em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada na noite desta quarta-feira (01), para comparecer no Hospital Santa Casa para prestar atendimento em uma situação de lesão corporal.

No local, o médico relatou que deu entrada no hospital, um homem com lesão corporal grave, com ferimentos na cabeça. Segundo ele possivelmente causada por pancadas.

Para os policiais a vítima não quis informar quem seria o autor dos fatos. Uma mulher, prima da vítima, relatou quem seria o possível autor dos fatos e que ele reside atualmente na Vila Recife.

Segundo ela, o possível autor seria seu ex namorado, o qual vinha a ameaçando. E próximo ao horário dos fatos o possível autor ligou para a vítima e combinaram de se encontrar e conversar sobre as ameaças que o autor vinha fazendo a sua prima.

Após a vítima ir ao encontro do suposto autor dos fatos, não retornou para a residência. Após um tempo, a prima da vítima recebeu ligação do hospital informando que seu primo estaria em estado grave, recebendo atendimento médico. Segundo o hospital, o SAMU encaminhou a vítima a qual foi encontrada com ferimentos na cabeça, nas proximidades da Praça da Bíblia.