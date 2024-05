Mulher fica ferida em acidente na Avenida Clodoaldo de Oliveira em Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C6mfu7CJv8w/?igsh=MTA1MGFqajIxZXUwMg==

Uma mulher ficou ferida na tarde deste domingo (05), em mais um acidente registrado em Ubiratã.

A colisão foi registrada na Avenida Clodoaldo de Oliveira, esquina com a Rua Joaquim Ferreira Lúcio, envolvendo uma motocicleta e um automóvel.

Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros Comunitário foram acionados para prestar atendimento a vítima que foi encaminhada para o Hospital Santa Casa.

A inadimplência e falta de atenção por partes dos motoristas vem preocupando a população de Ubiratã e as autoridades pelo alto número de acidentes no perímetro urbano do município.

A Polícia Militar vêm trabalhando com blitz para orientar e autuar motoristas no intuito de diminuir o número de ocorrências nesse sentido.

Fica sempre o alerta para que os motoristas redobrem a atenção, respeitem o limite de velocidade e sigam as leis de trânsito.