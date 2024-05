Vivi Cake: Influenciadora ubiratanense que conquistou o Brasil com bolos realistas

https://www.instagram.com/reel/C6mEwKvutt0/?igsh=ZDltNDIwOWt3eGFx

A Ubiratanense Viviani Graciela Gusciora, mais conhecida como Vivi Cake @vivicake.real , conquistou a fama como confeiteira, influenciadora digital, youtuber e apresentadora. Ela é reverenciada como a “rainha dos bolos realistas”.

Viviane nasceu em Ubiratã, onde passou toda sua infância e adolescência. Posteriormente, ela se mudou para Cascavel, onde cursou psicologia. No entanto, após não encontrar sucesso na sua carreira de formação e enfrentar o desemprego, começou a fazer bolos para vender em 2014.

Se você é ligado nas redes sociais ou nos programas da TV, com certeza já viu e ficou impressionado com um dos bolos da Vivi Cake.

Os vídeos de Vivi Cake nas mídias sociais, acumula Bilhões de visualizações e conta com mais de 15 Milhões de seguidores, o que a tornou mundialmente reconhecida por sua habilidade única de transformar objetos em bolos. Além de suas atividades na internet, Vivi Cake também é co-apresentadora do quadro “É Doce ou Não é Doce” no programa Eliana, exibido pelo SBT.

Inicialmente, eram bolos pequenos em potes, mas, a pedido dos clientes, ela expandiu seu negócio para incluir bolos maiores. Foi durante essa jornada que ela descobriu os bolos esculpidos na internet e decidiu arriscar

Em 2021, durante a pandemia, buscando aumentar sua visibilidade nacional, ela começou a criar vídeos para a internet. Seu primeiro vídeo, rapidamente acumulou milhares de visualizações no seu canal do TikTok. Isso a motivou a criar mais vídeos no mesmo estilo.

Seu primeiro vídeo viral foi lançado em março de 2021, apresentando um bolo com formato de coxinha, que acumulou mais de 1 milhão de visualizações em apenas 24 horas.

O Livro

Em breve, Vivi Cake lançara um livro com o lado da história nunca visto antes.

A história de uma mulher que, com 50 reais e muitos boletos na mão, conseguiu virar o jogo. Quase sem recursos, lutou contra o machismo, quebrou barreiras e se tornou uma empreendedora que consquistou além do que sonhava.

A história de quem fez de todos os limões um delicioso bolo.

A apresentadora Eliana irá escrever o prefácio do livro.