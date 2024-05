Motociclista fica ferido após colisão no Centro de Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/C6rPmncpZiN/?igsh=YmpvdmM4bmdrOXlp

Um motociclista ficou ferido após uma colisão contra um veículo na tarde desta terça-feira (07), no cruzamento da Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho com a Rua Floriano Peixoto, no Centro de Ubiratã.

Equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros Comunitário foram acionados para prestar atendimento a vítima que foi encaminhada para o Hospital Santa Casa.

Esse foi o terceiro acidente ocorrido em Ubiratã no dia de hoje.