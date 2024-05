Homem deixa mulher e enteado em estado grave após ataque em Juranda

O Sargento Willian comandante do destacamento da polícia militar de Juranda relatou que nesta quarta-feira (08) um homem chegou em casa e atacou a esposa com uma faca, quando o filho da mulher que no caso é seu enteado foi separar a confusão foi também atacado pelo homem agressor.

Segundo informações foram várias facadas nas vitimas que foram socorridas e encaminhadas para um hospital em Goioerê, o homem também foi levado ao hospital e os feridos permanecem sobre escolta de uma equipe policial militar.

As duas vitimas atacadas pelo homem sendo mãe e filho estão em estado grave, o sargento ressaltou que o fato ocorreu em um momento em que acontece uma operação com o tema mulher segura, campanha do governo do Paraná.

Repórter : Vinícius Cardoso

.