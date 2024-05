Confira como foi a partida da final na conquista do único título do Borussia Dortmund na Liga dos Campeões

O clube alemão vai a campo contra o Real Madrid no dia 1º de junho.

Em 1º de junho, o Borussia Dortmund vai a campo contra o Real Madrid no Estádio Wembley, em Londres, pela final da Liga dos Campeões. Antes da bola rolar, relembre o resultado do clube alemão na final da competição na conquista de seu único título. Descubra também o nome de uma plataforma que se destaca para Apostas Online.

1996/1997

O único título do Borussia Dortmund conquistado na Liga dos Campeões foi o da temporada 1996/1997.

Naquela edição, o clube alemão conquistou sua classificação na fase de grupos como segundo colocado da Chave B, somando 13 pontos. Foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota em partidas contra Atlético de Madrid, Widzew e FCSB.

Já na fase de mata-mata, o Borussia eliminou o Auxerre e o Manchester United. Confira os resultados:

5 de março de 1997 – Borussia Dortmund 3 x 1 Auxerre – Signal Iduna Park

19 de março de 1997 – Auxerre 0 x 1 Borussia Dortmund – Stade Abbé-Deschamps

9 de abril de 1997 – Borussia Dortmund 1 x 0 Manchester United – Signal Iduna Park

23 de abril de 1997 – Manchester United 0 x 1 Borussia Dortmund – Old Trafford

Final

A final daquela edição levou o clube alemão a campo contra a equipe da Juventus no Olympiastadion, em Munique.

Ao longo dos 90 minutos, o Borussia anotou 3 gols. Dois deles foram marcados por Riedle e outro por Ricken. Del Piero, foi o único a marcar pela Juventus.

Resultado: Borussia Dortmund 3 x 1 Juventus

2023/2024

Na atual edição da Liga dos Campeões, o time do Borussia Dortmund foi o primeiro colocado do Grupo F, com 11 pontos conquistados. Já na fase de mata-mata, a equipe eliminou o PSV Eindhoven, o Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain.

